اليوم السابع
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رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى فى الوادى الجديد

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:31 ص
رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى فى الوادى الجديد الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

 

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى ..

 

 

 


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