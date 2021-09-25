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حياة كريمة ببنى سويف.. توسعة مدرسة الشهداء فى طنسا بـ3 ملايين جنيه

السبت، 25 سبتمبر 2021 01:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. توسعة مدرسة الشهداء فى طنسا بـ3 ملايين جنيه توسعة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن قرية طنسا التابعة لمركز ببا تشهد أعمالا بمدرسة الشهداء الإعدادية بطنسا، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح أن أعمال التوسعة بالمدرسة بتكلفة 3 ملايين جنيه ، لإضافة 5 فصول جديدة، ضمن 26 مشروعا جار العمل بها فى قطاع التعليم تغطى كافة قرى المركز والتوابع.

وأكد مدحت صلاح أن قرية طنسا تشهد إنشاء مشروع مجمع طنسا بنى مالو  الخدمي، والذى يضم عددا من المكاتب التى ستقدم الخدمات الجماهيرية بطريقة  مميكنة وحديثة،وتشمل (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري)، حيث يتم إنشاء المجمع ضمن 6 مجمعات بالمجالس القروية الأم بدائرة المركز.

 

 


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