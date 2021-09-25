تفاصيل تنفيذ أكبر عملية تجديد للبنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تشهد مدينة أسوان تنفيذ أكبر عملية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات وروافع البنية التحتية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

أولاً: المشروعات الجارى تنفيذها للقضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها مدينة أسوان لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط، وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على انتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.

ثانياً: الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ثالثاً: الاعتمادات المالية التي قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات.

رابعاً: المشروعات الجارية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات وروافع البنية التحتية تشمل مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات.

خامساً: مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، فيما تم إنجاز 70% من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى، وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه.

سادسا: إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم ممتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.

سابعا: مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه .

ثامناً: يتوازى ذلك مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين والشواربى الجديد بأطوال 3 كيلو متر وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

تاسعاً: تواكب ذلك مع زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل، تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ.

عاشراً: تم عمل إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة.

حادي عشر: يتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.