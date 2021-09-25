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تدريب 6698 موظفًا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية خلال أغسطس

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 ص
تدريب 6698 موظفًا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية خلال أغسطس الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من تدريب 6698 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتم تدريبهم على عدة برامج تشملها الحزم التدريبية المتخصصة خلال شهر أغسطس الماضي.
 
 
وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد استعرض تقرير عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها انتهاء الجهاز من تقييم 4 آلاف و 805 موظفا مرشحين للتعيين بوزارة الري والموارد المائية.
 
 
وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد (1390) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 

التنظيم والادارة

العاصمة الإدارية

وزارة الرى

تدريب الموظفين

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