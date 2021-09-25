تخفيضات من 20 لـ40%.. معرض أهلا مدارس بالجيزة.. اعرف التفاصيل

شهد معرض أهلا مدارس بالجيزة الكائن بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن، إقبال كبير من المواطنين ضمن المعارض التى تم افتتاحها بعدد من المحافظات، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، نظرا لإتاحة أرض المعرض من المحافظة مجانا وتجهيز المعرض من الغرفة التجارية.

وتبدأ التخفيضات من 20 لـ40%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة، بالإضافة إلى أسعار لبس المدارس "التيشيرت ب25 ونوع أخر بـ35 جنيها، كما يوجد كل أنواع الزمزميات وتبدأ من 10 جنيهات، والمقلمة تبدأ من 5 جنيهات، والشنط المدرسية تبدأ من 35 جنيها و50 جنيها حتى 250 جنيها للشنطة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين وحتى بدء العام الدراسى الجديد، وافتتحت وزارة التموين عدد من المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس، أبرزها معرض أرض المعارض بالقاهرة، واخرة معرض أهلا مدارس بمدينة 6 اكتوبر.

وأكد مصطفى حسين، أحد المشاركين فى المعرض، أن الغرفة التجارية تكفلت بفرش المعرض، وأن محافظة الجيزة وفرت الأرض الفضاء والموجودة بشارع فيصل بالقرب من محطة الطالبية.

أما حسن خلف، أكد أن إتاحة المعرض للمشاركين بالمجان أدى لتخفيض كبير على أسعار المستلزمات بكل أنواعها، مشيرا إلى أن معرضه يشمل الأحذية والشنط، والكراسة والكشكول والأقلام بأنواعها، ويبدأ سعر القلم الرصاص من 1 جنيه، والكراسة بـ2.5 والكوتشى يبدأ من 50 جنيها، والشنط من 65 جنيها.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، معرض أهلا مدارس بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، حيث تفقدا المعرض للتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات، مؤكدين أن هناك تنسيق مع الغرفة لضبط الأسعار واستمرار التخفيضات.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين، مشيرا إلى أن هناك رقابة على الأسعار وأنه تأكد من التزام الجميع بتخفيض على المعروضات.

وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار المستلزمات المكتبية فى معرض أهلا مدارس منخفضة، وهناك رقابة صارمة من قبل وزارة التموين على الأسعار، وأن العارضين حريصين على كسب رضا الجمهور.