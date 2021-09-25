بحث التعاون وترتيبات استضافة مصر المؤتمر العام والمجلس التنفيذى للإيسيسكو

عقد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جلسة عمل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بحثا خلالها المستجدات الخاصة بعدد من مجالات التعاون بين الإيسيسكو ومصر، وترتيبات استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام والمجلس التنفيذى للمنظمة فى شهر ديسمبر المقبل.

وخلال اللقاء، الذى جرى اليوم السبت (25 سبتمبر 2021) فى القاهرة، بحضور الدكتورة غادة عبد البارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تمت مناقشة أهم البرامج والأنشطة، التى سيتم تنفيذها خلال 2021-2022 فى مصر، بالتعاون بين الإيسيسكو واللجنة الوطنية المصرية.

وتطرق اللقاء إلى آخر ترتيبات المؤتمر العام للإيسيسكو، الذى سينعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بمصر، للمرة الأولى فى تاريخ المنظمة، وأبرز الشخصيات العالمية التى ستشارك فى النشاطات المصاحبة لانعقاد المؤتمر.

كما بحث الجانبان مجالات التعاون بين الجامعات المصرية واتحاد جامعات العالم الإسلامى، فى ظل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وخطة تطويره.