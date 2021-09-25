بث مباشر.. تفاصيل وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين

أجرى "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من منزل طفلة توفيت بالغربية على يد طبيب بيطرى أعطاها حقنتين وألقى القبض على الطبيب البيطرى.

قال محمود على، عم الطفلة، أن الطفلة كانت مع والداتها وشعر الأم بأن جسم طفلتها دافئ وذهبت للطبيب الذى عرف فى تلك المنطقة بإعطاء علاج للمرضى، وأعطى لها حقنتين دخلت على إثرها فى حالة تشنج ثم أعطى لها حقنة ثالثة، مضيفا أن والدة الطفلة ذهبت بعد ذلك للمستشفى ولم تتحسن صحتها بعد مرور 4 أيام وطلب الأطباء من الأهل الدعاء إلى أن توفيت.

وأشار على، إلى أن الطبيب الذى كان يتواجد فى الصيدلية طبيب بيطرى وليس صيدلى، لافتًا أن الأسرة حررت محضر وتم القبض على الطبيب البيطرى وأمرت النيابة بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال جد الطفلة، أن فى الأرياف تعودنا على الذهاب للصيدلية، وبعد الذهاب إلى الصيدلية أعطى لها الطبيب حقنتين دخلت على إثرها فى حالة تشنج وطلب من الأم أن تذهب بها إلى المستشفى، وذهب بها بعد ذلك سواق توك توك وانتظر 4 ساعات معهم.