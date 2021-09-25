كتب محمد جمال

انتخبت أسماء أغلالو عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" عمدة للعاصمة المغربية الرباط، خلفا لمحمد صديقي عن حزب "العدالة والتنمية"، وحصلت أغلالو وهي أول امرأة تشغل منصب عمدة العاصمة الرباط على 58 صوتا من أصل 81، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونالت أغلالو منصب عمدة الرباط على حساب منافسيها الحسن لشكر عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي صوت لصالحه 7 منتخبين، وبديعة بناني عن حزب "العدالة والتنمية" التي نالت 8 أصوات فقط.

وفي أول تصريح لها عقب فوزها، قالت أغلالو إنها "ستكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة"، مضيفة أن "الكل سيعملون في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين".

يذكرأن، أكدت صحيفة الخليج، أن المغرب بلد عربي مستقر، وحقق نتائج اقتصادية باهرة في ميادين عدة بفضل الخيارات الاستراتيجية التي يضعها الملك محمد السادس، داخلياً وخارجياً، ولكن الأداء الحكومي، في السنوات الأخيرة، لم يواكب تلك التطلعات، ولم يقدم الحزب المهيمن جديداً لدخول المرحلة المقبلة التي تريدها الإرادة الملكية، مشيرة إلى هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت فى المغرب مندحرا من المركز الأول الذي احتفظ به طيلة عشر سنوات إلى أن وصل للمرتبة الثامنة بـ12 مقعدا فقط.