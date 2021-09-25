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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن قرية شريف باشا ببنى سويف لصيانة المغذيات

السبت، 25 سبتمبر 2021 02:00 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن قرية شريف باشا ببنى سويف لصيانة المغذيات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى، اليوم السبت، عن قرية شريف باشا بمركز بنى سويف، نظرا لإجراء أعمال الصيانة للمغذى الذي يخدم القرية.

وحسب قطاع كهرباء بنى سويف سيتم فصل التيار، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 عن قرية شريف باشا، اعتبارا من من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا .

وإذ يتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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