اليوم السابع
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"المرأة صانعة السلام".. حملة المجلس القومي لطرق أبواب المحافظات

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:01 م
"المرأة صانعة السلام".. حملة المجلس القومي لطرق أبواب المحافظات المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب، تحمل عنوان "المرأة صانعة السلام"، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2021 .
 
 وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة ، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.
 
يذكر أن حملة طرق الأبواب هي  المرحلة الرابعة في اطار برنامج "المراة المصرية صانعة السلام " والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات و معارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الحملة تتضمن تدريب مسبق للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن و السلام، كما تنطلق  فعاليات فنية و حرفية  تضم المواطنين  بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة  باسم " مصر ارض الامن والسلام.

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة ؤ طرق الأبواب

حمله طرق الأبواب

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