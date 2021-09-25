جاء ذلك في كلمته أمام قادة وزعماء دول العالم المشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /السبت/.



وأكد الصباح أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، ضمن جدول زمني محدد، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وحول الأزمة السورية، أكد رئيس الوزراء الكويتي أهمية التسوية السياسية، وعدم جدوى الحل العسكري لتلك الأزمة السورية.



وانطلقت بالمقر الدائم للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة 76 لجمعيتها العامة، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).