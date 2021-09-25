اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصرى بجدة

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:15 ص
القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصرى بجدة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "خ.ع"، وبلغت إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.
 
وأوضح وزارة القوى العاملة، فى بيان، أنها كلفت مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "خالد.ع.أ.ع.أ"، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
 
وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود وديا مع الشركة العامل بها المواطن المصرى بجدة، ونجح في الحصول علي مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدي الشركة، وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.

القوى العاملة

القنصلية المصرية بجدة

التمثيل العمالى بجدة

وزارة القوى العاملة

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