"القومي للسكان بشمال سيناء" يواجه انعدام وثائق الزواج القبلي وشهادات الميلاد

شمال سيناء: محمد حسين

واصل فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، ظاهرة انعدام اوراق وثائق الزواج القبلي بشمال سيناء وعدم استخراج شهادات ميلاد لبعض الأطفال والسيدات وكبار السن بقرى المحافظة.

وقال نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن المخطط خلال المرحلة القادمة التوسع فى حملات استخراج الأوراق الثبوتية لكل الحالات المستحقة خصوصا فى مناطق وسط سيناء والشيخ زويد وبئر العبد.

وأضافت، أنه يتم تجميع أعداد الحالات المستحقة والتحرك لها فى أماكنها واستخراج أوراق لها بحضور كافة مندوبين جهات الاختصاص من الأحوال المدنية والصحة ومشايخ القبائل والمأذون الشرعي.

وأضافت أنه انتهت آخر حملة تم تنفيذها فى وسط سيناء وخلالها تم تسجيل 16 حالة تصادق على الزواج القبلي وتسجيل 94 ساقط قيد للأطفال غير المسجلين فى سجلات الدولة، وذلك بالمجان، ودون أي رسوم.

وأشارت إلى أن الحملات تأتى ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان فى محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتي تهدف إلى تحسين خصائص المواطن السيناوي، لافتة إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

يذكر أنه سبق وسير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، حملات منوعة لاستخراج أوراق ثبوتية للأهالي بمناطق وسط سيناء وأهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين فى العريش وبئر العبد ومحافظات مجاورة، وتم خلال الفترة من عام 2010 حتى 2019 استخراج 644 تصادق على الزواج، وكل تصادق يمثل بناء جديد لأسرة أصبحت لها تعداد من الأبناء بدون اوراق اثبات لهم نظرا لغياب اهم وثيقة وهي عقد الزواج الرسمي بين الأب والأم، وخلال الفترة من 2017 حتى 2019 تم استخراج 719 ساقط قيد لكبار سن وشباب وأطفال بدون أي اثبات ميلاد.



اهالى يستفيدون من لجان استخراج اوراق ثبوتية