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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ2.1 مليار جنيه

السبت، 25 سبتمبر 2021 08:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ2.1 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، بعدما سجل حجم تداول بلغ 502.3 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 282.3 مليون ورقة، بقيمة 623.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 136.3 مليون ورقة بقيمة 598.2 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 57.8 مليون ورقة بقيمة 574.2 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة بقيمة 399.8 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس، حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 74.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 380.3 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 74.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 321 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 207.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 315.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 132 مليون ورقة منفذة بقيمة 232 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 64 مليون ورقة منفذة بقيمة 184.5 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 18.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 47.8 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 864.7 ألف ورقة بقيمة 38.7 مليون جنيه.
 
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
   
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
 

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