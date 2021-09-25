الصحة: استمرار العمل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر بكل محافظة

وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وجهت باستمرار العمل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر بكل محافظة انطلقت فيها الحملة، مضيفًا أن الحملة تشهد إقبالاً كثيفًا من المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.



وتأتي حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.



وأوضح أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.



وذكر "مجاهد" أن الحملة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي ووصلت إلى محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، المنوفية، السويس)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.



يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.



