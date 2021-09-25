الشئون الوقائية بوزارة الصحة: أعداد الإصابات بكورونا بدأت في الانخفاض أمس

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه منذ 3 أسابيع، وأعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وأمس بدأت في الانخفاض، ولكن القراءات الوبائية لا تكتفي بيوم واحد أو اثنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار": "في الموجة الرابعة للفيروس انتشار المرض وقدرة الفيروس على العدوى أكثر بكثير، ولكن الأعراض تكون خفيفة ولا تستدعي الذهاب للمستشفى".

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقول دائما إنه عندما يشعر الإنسان بأي أعراض يتوجه لأقرب منشأة صحية، وهي من توضح الوضع إذا كان بردا أو كورونا أو التهاب رئوي.

وتابع: "كل موجة نتعلم منها أشياء كثيرة ومصر من الدول التي تتصرف على أساس علمي وثوابت واضحة، بنهاية الموجة السابقة يوجد تعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمراجعة الموقف والوقوف على مواقف القوة، ومستشفيات وزارة الصحة جاهزة بكل المستلزمات والأدوية ومخزون الأكسجين، كان هناك تعليمات حكيمة من الوزيرة أن يكون هناك مخزون منه، والآن لدينا كميات كبيرة جدا من المخزون سواء تانكات أو أسطوانات تكفي للتعامل مع أي عدد من المرضى وموزعة على أساس جغرافي لسهولة وصولها لأي محافظة".

وأكد أن الأطباء تم تدريبهم على بروتوكول العلاج وطرق العلاج ومكافحة العدوى، كما أنه تسهيلًا على المواطنين لتلقي اللقاح تم عمل مكانين في المراكز الصحية أحدهما للتسجيل وستأتيك الرسالة فورا وسيتم اللقاح في المكان الآخر وهذا يساعد على زيادة نسب التلقيحات.