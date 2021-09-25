اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 06:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:17 م
الحكومة تنفى نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المجلس  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً لا صحة لوجود أي نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعي بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
 وفي سياق متصل، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، إلى جانب زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات، مع تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة "105" لاستقبال كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات، كما يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس. 
 
9b7f04da-e492-4a70-9d93-81ab4297fc83

 


المستلزمات الوقائية

الحكومة

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة