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التنمية الحضرية: 318 مليار جنيه لتطوير 160 ألف فدان عمران بالحضر

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 ص
التنمية الحضرية: 318 مليار جنيه لتطوير 160 ألف فدان عمران بالحضر خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية
إبراهيم حسان

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الأعمال التنموية وتطوير العشوائيات، طالت شمال سيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين والوادى الجديد وكل مكان فى مصر.

 

أضاف صديق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن مسطح العمران فى المدن والحضر المصرى مساحته 417 ألف فدان، وهى مساحة 227 مدينة بالجمهورية، منها 160 ألف فدان غير مخطط، وهذا الرقم كبير بما يعادل 40% من المسطح العمرانى غير مخططا، وينقصه شبكات مياه وصرف الصحى وكهرباء وطرق وخدمات عديدة.

 

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تنمية المدن والمناطق الحضرية تختلف عن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، قائلا: "تكلفة تطوير 160 ألف فدان عمران، 318 مليار جنيه، ولدينا خطة للانتهاء من الأعمال خلال 10 سنوات، والمناطق غير الآمنة تم الانتهاء منها تماما".


خالد صديق

رئيس صندوق التنمية الحضرية

تطوير العشوائيات

اخبار التليفزيون

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