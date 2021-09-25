البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير القديس مارجرجس بالخطاطبة

كتب _ محمد الأحمدى

بدأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تدشين كاتدرائية دير القديس مارجرجس، بالخطاطبة صباح اليوم السبت، وشارك فى صلوات التدشين عدد من أحبار الكنيسة.

وأنشئ الدير على يد الأنبا بموا على مساحة 50 فدانا وبدأ فى استصلاح الأرض وزراعتها.

بدأ عملية إنشاء الدير فى عام 1983، كان الأمر فى غاية الصعوبة بالفعل، فلم يكن الأنبا بموا يملك مالا، ولا هناك بنية تحتية تساعد، كانت صحراء نائية، عكس التعمير الذى تلاقيه المنطقة الآن، فحتى العمال الذين كانوا يعملون بتأسيس الدير لم يكن هناك «باكو شاى وكيس سكر» من أجلهم، وكان الأنبا بموا مقيم فى تلك الفترة بالمقر، ويذهب ويأتى بشكل دورى على العمال للوقوف على عملية التأسيس.

واكتمل الشكل العام للدير بمساحة 504 أفدنة سنة 1993، وهو الآن فى حدود 600 فدان، وافتتح البابا شنودة الثالث فى عام 1993وبدأفي تلقي طلبات الرهبنة في ذلك التوقيت.



البابا تواضروس خلال تدشينه كاتدرائية دير القديس مارجرجس



البابا تواضروس خلال تدشينه كاتدرائية دير القديس مارجرجس