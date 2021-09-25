اليوم السابع
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افتتاح شعبة التربية الرياضية للبنات بجامعة دمياط

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:35 م
افتتاح شعبة التربية الرياضية للبنات بجامعة دمياط السيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط: معتز الشربيني

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صرح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بأن المجلس الأعلى للجامعات قد صادق على قرار هيئة المكتب بالمجلس الأعلى وقرار لجنة قطاع التربية الرياضية بإنشاء شعبة التربية الرياضية للبنات بجامعة دمياط، وتنتظر الجامعة القرار الوزاري لبدء الدراسة فى الشعبة.

وتعتبر هذه الشعبة إضافة ليس فقط بتخريج معلمات للتربية الرياضية، و لكن أيضًا لتخريج مدربات لسيدات محافظة دمياط لمساعدتهن على الحفاظ على الصحة العامة بممارسة الرياضات البدنية المفيدة بداخل الأقسام المخصصة للسيدات بحمامات السباحة و صالات الجيم، وبذلك ستسهم الجامعة فى التغلب على ندرة تواجد المدربات المتخصصات فى الرياضات النسائية بداخل المحافظة، بما يساعد سيدات محافظة دمياط فى الوقاية من العديد من الأمراض الناتجة عن السمنة أو الخشونة أو قصور الدورة الدموية وما شابه ذلك، حفظ الله المصريين من كل سوء. 

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لكلية التربية الرياضية وعلى رأسها الدكتور محمد أبو شوارب عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين حملوا على عاتقهم هذا الملف حتى تم بنجاح.

 


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