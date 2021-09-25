ارتفاع عدد ضحايا انفجار العاصمة الصومالية لـ 8 قتلى و9 مصابين

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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين في الانفجار الذي وقع بمديرية حي حمر ججب بالعاصمة مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن حصيلة القتلي 8 أشخاص بينهم جندي وحدة المرور، والجرحى 9 أشخاص جراء تفجير انتحاري لنفسه عند تقاطع نقطة تفتيش بمديرية حي حمر ججب في مقديشو، موضحا أن الانتحاري كان يقود مركبة مفخخة.

وفي السياق، بعث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، برقية عزاء ومواساة إلى الشعب الصومالي عامة وإلى أسر الضحايا خاصة، جراء الانفجار، داعيا المواطنين والأجهزة الأمنية إلى العمل معًا لمنع الأعمال الإرهابية، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.