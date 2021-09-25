اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزاى تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين .. اعرف التفاصيل

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:58 م
إزاى تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين .. اعرف التفاصيل وزارة التموين
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلبة فى تفعيل خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والتى بدأت فى تنفيذها إلكترونيا منذ عدة أشهر، وفى أول يوليو الماضى بدأت الوزارة فى رفع الحد الأدنى بإضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة  جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه.
 
وتتيح الخدمة على بوابة مصر االرقمية وموقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب الى مكاتب التموين، حيث يحق لصاحب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية التى لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه إضافة أفراد جدد من أسرته على بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز عددد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.
 
وتأتى إتاحة خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر ضمن إتاحة 12 خدمة من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إلكترونيا منها، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، واستخراج بدل تالف للبطاقة، إصدار بطاقة تموين جديدة وفقا للقواعد بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، وإصدار بطاقة فصل اجتماعي وأيضا خدمة نقل البطاقة من محافظة الى أخرى، وتحويل مستفيدى الخبز الى مستفيدي تموين، وإضافة أفراد جدد وفقا للقواعد الجديدة، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى، إعادة ارسال الرقم السرى ، استعلام عن صرف البطاقة ، استعلام عن حلة الطلب ".
 
 

اضافة مواليد

منظومة

الخبز

التموين

اضافة الزوجة

تفعيل البطاقة

ارسال الرقم السرى

صرف البطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خدمات وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية ترتفع لـ18 خدمة.. تضمين أفراد جدد على البطاقات وتجديد القيد بالسجل التجارى الأبرز.. وإتاحة البحث عن العلامات التجارية.. وإضافة 7 مصالح جديدة بنهاية العام الجارى

الخميس، 23 سبتمبر 2021 07:00 ص

وزير التموين ينعى المشير حسين محمد طنطاوى

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 01:13 م

وزير التموين: فحص جميع السلع الغذائية لـ70 مليون مستحق للدعم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:57 م

وزير التموين يفتتح اليوم مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة