اليوم السابع
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أعلى نسبة طلاق للرجال في سن 30 إلى 35 سنة عام 2020

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:00 ص
أعلى نسبة طلاق للرجال في سن 30 إلى 35 سنة عام 2020 طلاق
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن أعلى نسبة طلاق تم تسجيلها بالنسبة للرجال في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 43 ألف و739 حالة عام 2020، بنسبة بلغت 20.4% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق فيها نحو 403 حالة طلاق بنسبة 0.2% من جملة حالات الطلاق.
 
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بالنسبة للسيدات سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 38 ألف و865 حالة طلاق بنسبة 18.2% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو ألف و362 حالة بنسبة 0.6% من جملة الحالات.
 
 
واحتلت محافظة القاهرة حلت صدارة الترتيب بالنسبة لمعدلات الطلاق عام 2020، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2020، حيث بلغ معدل الطلاق بها 4.7 لكل ألف من السكان، يليها محافظة بورسعيد بمعدل 3.8 لكل ألف من السكان، ثم محافظة السويس بـ3.3 لكل ألف من السكان، كما نجد أن معدل بعض المحافظات يزيد عن المعدل العام للجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.
 
 
وفى المقابل، سجلت محافظة أسيوط أقل المعدلات بين محافظات الجمهورية، حيث بلغ معدل الطلاق 0.9 لكل ألف من السكان، يليها محافظة المنيا حيث بلغ 1 لكل ألف من السكان، كما تبين أن بعض المحافظات تقل فى المعدل العام لإجمالى الجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.

الطلاق في مصر

الطلاق

جهاز الاحصاء

طلاق الرجال

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