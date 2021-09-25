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أسعار تذاكر قطارات النوم من الإسكندرية لأسوان ومحطات وقوفها ومكاتب الحجز

السبت، 25 سبتمبر 2021 03:00 ص
أسعار تذاكر قطارات النوم من الإسكندرية لأسوان ومحطات وقوفها ومكاتب الحجز قطار النوم - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته أسعار تذاكر قطارات النوم وقيمتها ابتداء من الإسكندرية حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.
 
2ـ تم تطبيق نظام المراحل في سعر تذكرة قطارات النوم بدلا من التذكرة الموحدة من القاهرة إلى أسوان أو العكس، بحيث يكون كل قطاع من الخط بسعر مختلف.
 
3ـ يتم حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.
 
4ـ أسعار التذاكر كالتالى:
 
أولا- الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:
 
1ـ  على قطاري رقم 87  &  88  كالتالى:
 
- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.
 
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .
 
- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها .
 
2ـ  على قطارات أرقام  83  &  82  & 85  & 84 كالتالى :
 
- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.
 
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها .
 
- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.
 
ثانيا الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس:
 
1ـ  على قطاري رقم 87  &  88 كالتالى:
 
- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيها .
 
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيها.
 
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .
 
2ـ  على قطارات أرقام  83  &  82  & 85  & 84 كالتالى :
 
- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيها.
 
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها .
 
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيها .
 
 
 
 ثالثا الأسعار من القاهرة إلى أسيوط أو العكس:
 
1ـ على قطاري رقم 87  &  88 كالتالى:
 
- الكابينة المفردة ب 540 جنيها
 
- الكابينة المزدوجة ب 310 جنيهات
 
- الطفل من 4 لـ 10 سنوات بـ 270 جنيها
 
2ـ على قطارات أرقام  83  &  82  & 85  & 84 كالتالى :
 
- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيه.
 
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 340 جنيها .
 
- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.

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