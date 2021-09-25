أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق "الدلتا الجديدة"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسي يوجه بتأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق "الدلتا الجديدة"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء: القطار الكهربائى السريع سيكون جاهزا مع افتتاح العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سعيد بتفقد القطار الكهربائي الذي سيربط المنطقة بشرق القاهرة وربط المدن والتجمعات الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع عملاق وسيمثل نقلة نوعية للنقل الجماعي فى مصر.

رئيس الوزراء يتفقد ورش القطار الكهربائى السريع.. فيديو

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ورش القطار الكهربائي السريع، واستقل نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

الرئيس السيسي يوجه برفع كفاءة المنظومة والتوسع فى استثمارات البترول

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثمارى الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلى.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس أوكرانيا.. زيلينسكى يؤكد حرصه على التنسيق والتشاور

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

رئيس الوزراء: مصر تشهد ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعى

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، القطار الكهربائى السريع، واستقل نموذجا منه يرافقة وزير النقل ومحافظ القاهرة.

رئيس الوزراء يستقل نموذجا للقطار الكهربائى الجديد ويتفقد عددا من المحطات

استقل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

"القمر" يقترن بنجوم الشقيقات السبع الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 ولبقية الليل القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا على قبة السماء وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات وتوسعات الطريق الدائرى

قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة لمتابعة موقف تنفيذ عددا من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 397 آخرين خلال أسبوع.. التفاصيل بالفيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 62 متهم، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 خزينة و23 قطعة سلاح أبيض، وضبط 34 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4564 حكم قضائى متنوع، وضبط 427 قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم 4 متهمين.

أ ش أ: وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم السبت، مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية.

لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.