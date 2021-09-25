أخبار الاقتصاد اليوم.. إطلاق منصة للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 25-9-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ، ومن أبرزها إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».

إطلاق منصة التعاون التنسيقى للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص

أطلقت وزارتى التعاون الدولي والمالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، وذلك بحضور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيد جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، وأوڤي جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

برتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والبورصة المصرية

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أنها بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك على هامش اجتماع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي مع رئيس مجلس إدارة البورصة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر بالبنك صرح بذلك المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

التخطيط: المرأة تستحوذ على النصيب الأكبر من القروض والتمويل متناهى الصغر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص؛ في المنتدى السنوي السادس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادى للمتحررات من الأمية، الذي عقدته الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعية المرأة والمجتمع تحت عنوان "تعليم الكبار والأبعاد التنموية لتمكين المرأة".

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة شيماء سراج إلى تكاتف الجهود الدولية والمحلية لاستهداف خفض معدلات الأمية بصفة عامة، وبين السيدات بصفة خاصة، لذا تطبق الحكومة المصرية عدد من البرامج الطموحة التي تستهدف في مجملها خفض معدلات الأمية، ليأتي في مقدمتها زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم لعام 2021/2022.

اتفاق الصناعة والمالية على تنفيذ 26 إجراءً تحفيزيا للصناعة والتصدير بالضرائب

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة، لتسهيل الاستثمار الصناعى فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزى، للنهوض بالقطاع الصناعى، وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين .

وقالت ان مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الاطار ان تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب

الضرائب: على البلوجرز واليوتيوبرز التسجيل بالقيمة المضافة عند بلوغ إيراداتهم 500 ألف جنيه

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.