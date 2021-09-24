وزير الخارجية يبحث مع نظيره السورى سبل إنهاء الأزمة فى سوريا

استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ فى مقر البعثة المصرية فى نيويورك، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة فى سوريا، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ويأتى اللقاء استمرارا للقاءات الثنائية التى يعقدها شكرى على هامش زيارته الحالية لنيويورك، حيث يشارك فى أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كان وزير الخارجية، سامح شكرى قد عقد مباحثات أمس الخميس، بنيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ‫عبد الله شاهد حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.

وكان قد التقى وزير الخارجية، مع وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية التى تمثل أولوية للبلديّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.