وزيرة الصحة: تطعيم الطلاب من 15 إلى 18 عاما ضد كورونا خلال أسابيع

ماجد تمراز

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إنه تم العمل تطعيم طلاب الثانوية، مشيرة إلى أنه مع مضاعفة الإنتاج خلال أسابيع من لقاحات كورونا، سيكون لدينا كميات اللقاحات اللازمة لتلقيح طلاب الثانوية من سن 15 إلى 18 عاما، سيحصلوا على الجرعات بمجرد أن يتم فتح الخط الثانى، مؤكدة أنه مسموح حصول الطلاب فى هذا السن على اللقاح.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "ابتداء من شهر 11 من الممكن مع زيادة الإنتاج أن يتم إعطاء أصحاب الأمراض الشديدة والصعبة جرعة تنشيطية، ونحن دولة قوية وأصبح عندنا تصنيع ولا يوجد تحدى نقص اللقاحات وأشكر كل الدول التى تعاونت معنا فى هذا الأمر، بريطانيا والولايات المتحدة والصين واليونان وقبرص وغيرهم".

وقالت: "الصين على الرغم من أنها أول دولة بادرت وأرسلت لنا اللقاحات، أرسلت الأسبوع الماضى 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، أشكرهم على ذلك جدا".

وتابعت: "أشكر الحكومة البريطانية أنها استجابت بعد أن قدمنا لها كل التقارير الخاصة بمعدل التلقيح وجدارة مصر فى توفير اللقاحات وتصنيعها، وفى الفترة التى وضعت بريطانيا فيها مصر فى القائمة الحمراء، كانت نسبة الإصابات عندنا بسيطة للغاية، ولكنها الآن رأت أن مصر مستعدة بقاعدة قوية من التلقيح، ومصر منذ البداية لم ولن تسمح بدخول لقاح لم يتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، وهناك أكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على لقاح سينوفاك".

واستطردت: "لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية أن تعطى المواطن المصرى لقاح لم يتم التأكد من فاعليته وأمنه والموافقة عليه من الجهات الصحية الرسمية العالمية، والمنظمات الخاصة باللاجئين أشادت بمصر لأنها لم تفرق بين مواطنيها والمقيمين بها".