اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة التجارة: جناح مصر يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال الافتتاح التجريبي لإكسبو دبي

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:29 م
وزارة التجارة: جناح مصر يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال الافتتاح التجريبي لإكسبو دبي جناح مصر فى إكسبو
أ ش أ

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنَّ الجناح المصري المشارك في فعاليات (إكسبو 2020) بدبي استقبل اليوم الجمعة، أكثر من 10 آلاف زائر، ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة المعرض بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192 دولة.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن مصر تشارك في هذا المحفل الدولي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

 


وزارة التجارة

جناح مصر

مصر

إكسبو دبي

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