هطول أمطار غزيرة على شوارع بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء الخميس، من أحد أشهر الشوارع السياحية في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، لهطول الأمطار بغزارة.



شهدت محافظة بورسعيد، سقوطا غزيرا للأمطار على أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وغرقت الشوارع في مياه الأمطار، بينما أغلق البائعون الإضاءات والكهرباء الخاصة بمحالهم التجارية لشدة سقوط المياه لحوالي ربع ساعة.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن زيادة فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا خلال فترة المساء وفجر الجمعة قد تمتد خفيفة إلي مناطق شرق القاهرة.