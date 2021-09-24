نقل شاب يعانى من اعوجاج العظام ببنى سويف لمعهد ناصر بالقاهرة بعد لايف اليوم السابع

بنى سويف هانى فتحى

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الشاب عمرو حسين فهيم صاحب اعوجاج العظام إلى معهد ناصر بالقاهرة لاستكمال الفحوصات اللازمة له وعلاجه.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه تم نقل الحالة إلى معهد ناصر بالقاهرة من خلال سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف لاستكمال الفحوصات اللازمة له.

فيما قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصي ببنى سويف، إنه بناء على تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة.

تم نقل حالة المريض عمرو حسين فهيم إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج لاستكمال الفحوصات اللازمة.

ونشر اليوم السابع فى وقت سابق مشكلة الشاب عمرو حسين فهيم والذى يعانى من اعوجاج فى عظام القدم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى الشاب عمرو حسين فهيم والذى يعانى من اعوجاج العظام بعد نشر اليوم السابع قصته .

والتقى اليوم السابع مع الشاب عمرو حسين فهيم الحاصل على دبلوم فنى، والذى قال إنه أصيب فى عمر 12 سنة، باعوجاج فى الفخذ الأيمن، و عظام الساق، ثم انتقل الألم إلى الساق اليسرى، التى أصابها اعوجاج فى العظام.

وأضاف عمرو أنه أجرى عملية تعديل عظام فى الساق اليمنى، والساق اليسرى، وتركيب شرائح ومسامير، مشيرا الى انه فوجئ باعوجاج مرة اخرى.