معرض الأسر المنتجة ديارنا يستمر اليوم في استقبال المواطنين

كتب مدحت وهبة

يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعى ديارنا للأسر المنتجة بـ6 أكتوبر، اليوم الجمعة في استقبال المواطنين، حيث يتضمن المعرض منتجات 380 عارضا، فى 13 محافظة وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

ويأتى تنظيم المعرض فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت إن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة فى دعم الاقتصاد الوطنى تحقيقا لرؤية القيادة السياسية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمى للدولة والذى يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر لافته الى أن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة عدد المعارض وزيادة عدد العارضين من الاسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.