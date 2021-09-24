اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعلن تنفيذ 21 قرار استرداد أراضى أملاك دولة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:25 م
محافظ كفر الشيخ يعلن تنفيذ 21 قرار استرداد أراضى أملاك دولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 21 قرار استرداد أراضي أملاك دولة وأن إجمالي ما تم تنفيذه 400 قرار منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 247 قرار مبانى على مساحة 20276 متراً، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدانا، و10 قراريط، و17سهما، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.


كفر الشيخ

ازالة تعديات

موجه18

أملاك الدولة

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