محافظ أسيوط يؤدى النشيد الوطنى مع الأطفال خلال تفقد قرى حياة كريمة.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، النشيد الوطنى مع الأطفال أثناء تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، حيث تجمع الأطفال حول القيادات التنفيذية والشعبية أثناء متابعة عدد من المدارس ومشروعات الصرف الصحى ومبنى الخدمات بقرية الواسطى، وهى واحدة من القرى التى تستهدفها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وطلب المحافظ من الأطفال أداء النشيد الوطنى وبدأ فى ترديد النشيد معهم.





وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.. رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال توصيل شبكات الصرف الصحى بقريتى الواسطى والفتح والتى يجرى تنفيذها بطول 30 كم طولى وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى مسئولى الشركة المنفذة للأعمال التى تمت بالمشروع.

كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى بالقرية واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرية وأشادوا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى غيرت وجه قرى الريف المصرى واستهدفت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومشروعات المرافق لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط إن مشروع الصرف الصحى بقريتى الواسطى وساحل سليم يجرى تنفيذه عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 130 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وخط طرد بطول 10 كم وشبكات صرف صحى بطول 30 كم طولى وتم تنفيذ 18 كم من إجمالى الشبكات حتى الآن لافتًا إلى استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.