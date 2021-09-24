ما هى المنحة التدريبية للحوكمة والتنمية المستدامة التابعة لوزارة التخطيط؟

كتبت أسماء أمين

فتح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، باب التسجيل للمرة الثانية بالمنحة التدريبية المنعقدة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة"، فما هى هذه المنحة وأهميتها.

س. ما هو الهدف من المنحة التدريبية التابعة للمعهد القومى للحوكمة؟

ج. البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063.

س. ما هى الجهات المتعاونة فى تنظيم هذه المنحة؟

ج. يتولى التنظيم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك بعد النجاح الذى حققته النسخة الأولى للبرنامج والتى عقدها المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضى على مستوى القارة الأفريقية لمدة خمسة أيام متواصلة.

س. ما هى عناصر هذه المنحة التدريبية؟

ج. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبى فى نسخته الثانية نابع من حرص الوزارة والمعهد على دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا فى ضوء دور مصر المهم فى تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى فى 2019، ودعمًا للجهود المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادر الأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

س. متى ستعقد هذه المنحة؟

ج. سيعقد البرنامج خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2021 ويقدم التدريب باللغتين الإنجليزية والعربية ويستهدف الموظفين الحكوميين من الجنسين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلى بمختلف القطاعات.