لبنان يطالب باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

إيمان حنا

أدان رئيس لبنان العماد ميشال عون، فى كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أى محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، مؤكدا تمسك لبنان بحقه فى الثروة النفطية والغازية فى جوفها، وفق بيان صحفى.

وأضاف عون: "يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية، ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة، ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه."

ومن جهة أخرى، تطرق الرئيس إلى موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يلقيها على لبنان، وكرر النداء للمجتمع الدولي للمساعدة "ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم. ولبنان، يؤكد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين."