اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قبل فصل الشتاء.. تأكد من سلامة الدفاية الكهربائية واتبع هذه الخطوات

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 08:00 ص
قبل فصل الشتاء.. تأكد من سلامة الدفاية الكهربائية واتبع هذه الخطوات دفاية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من المواطنين يعتمدون على الدفاية الكهربائية خلال فصل الشتاء لتسخين الهواء للهروب من البرودة، لذلك يجب التأكد من سلامة الدفاية قبل قدوم فصل الشتاء للحفاظ على سلامة الأسرة.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامتها:

 
1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد..

3.  تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

4. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

5.في حال وجود أعطال بالدفاية التوجه لاقرب مركز صيانة معتمد.



 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفاية الكهربائية

فصل الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة