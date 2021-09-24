عودة نشاط بطولة كرة اليد بتونس الثلاثاء المقبل

إيمان حنا

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عودة نشاط بطولة القسم الوطني ، بداية من الثلاثاء المقبل فى إطار تنفيذ قرار إلغاء الحظر الذى اتخذه الرئيس قيس سعيد اليوم..وفق إذاعة شمس التونسية.

وبناء على مخرجات جلسة العمل التي انعقدت مساء أمس بمقر وزارة الداخلية بحضور الإطارات الأمنية، ممثلي سلطة الإشراف ورؤساء الجامعات الرياضية تقرر رسميا إستئناف النشاط الرياضي بمختلف القاعات الرياضية شريطة تطبيق البروتوكول الصحي إلى جانب الإستظهار بشهادة التلقيح لكل شخص قبل الدخول للقاعة (لاعبين، مسؤولين وحكام).

وفي انتظار البت نهائيا في مسألة عودة حضور الجماهير للقاعات، ستدور كلّ المقابلات الرياضية في مختلف الإختصاصات دون حضور الجماهير.

وتدور مقابلات الجولة 5 إياب من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" أكابر للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء القادم، وستقوم الإدارة الفنية الوطنية لاحقا بتعديل تواريخ الجولات المتبقية لإستكمال ما تبقى من جولات الموسم الرياضي 2020-2021 لصنفي الأكابر والكبريات (بطولة وكأس تونس).