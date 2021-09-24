طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية.. سماء عروس المتوسط تُنذر بأمطار غزيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد محافظة الإسكندرية طقسا غير مستقر اليوم الجمعة، ارتفاعا فى الأمواج ورياحا وانخفاضا فى درجات الحرارة وغيوما تنذر باحتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

واستعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدة بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (2)



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (3)



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (4)



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (5)



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (6)



طقس غير مستقر ورياح بالإسكندرية (7)