شاهد.. 20 صورة تجسد جمال مدينة أبو سمبل السياحية بعد أعمال التطوير

أسوان - عبد الله صلاح

يرصد "اليوم السابع" 20 صورة لشوارع ومواقع لمدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، والتى تظهر فى أبهى صورها بعد أعمال تطوير ونظافة جرت لها مؤخرا، مما يجعلها مهيأة لاستقبال السائحين فى الموسم الشتوى المقبل.



توافد السائحين بأبوسمبل

ويعد معبد أبو سمبل أبرز ملامح المدينة السياحية جنوب مصر، والذى يحرص الزوار من الأجانب والمصريين على زيارته طوال أيام السنة، خاصة بالتزامن مع مناسبة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى خلال يومى 22 أكتوبر وفبراير من كل عام.



مدينة أبوسمبل السياحية

وتتجه أنظار العالم، إلى معبد أبوسمبل لمتابعة ظاهرة فريدة صنعها القدماء المصريون قبل آلاف السنين، وهى ظاهرة تعامد الشمس، وفيها تدخل أشعة الشمس المعبد وصولا لقدس الأقداس، وتتعامد الشمس على الملك رمسيس، وتتكرر الظاهرة مرتين سنويا فى 22 فبراير و22 أكتوبر.

وقدس الأقداس منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى وبجواره تمثال الإله رع حور والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح، والشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح" الذى يعتبره القدماء إله الظلام.



داخل معبد أبوسمبل



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية



مدينة أبوسمبل السياحية