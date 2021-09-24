اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 12:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 05:59 م
سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وزير الخارجية سامح شكرى⁩ اليوم فى نيويورك بوزير الشئون الخارجية والأوروبية المالطى إيفاريست بارتولو. 

 

ويأتى اللقاء استمرارا للقاءات الثنائية التى يعقدها شكرى على هامش زيارته الحالية لنيويورك، حيث يشارك فى أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تغريدة له على " تويتر" أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك فى منطقة المتوسط.

 

 


وزير خارجية مالطا

مالطا

وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة