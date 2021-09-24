اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية الاختيار الصحيح في الانتخابات البرلمانية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 04:36 م
رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية الاختيار الصحيح في الانتخابات البرلمانية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على أهمية الاختيار الصحيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لرسم مستقبل أفضل للبلاد يليق بشعبها.


وكتب الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح.. لا تثقوا بمتسلق يطلق وعودا وهمية بتعيينات وقطع أراضي ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة.. معا لمستقبل يليق بشعبنا". 


يشار إلى أنه من المقرر أن يشهد يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية في العراق، تكتسب أهمية كبرى للشعب العراقي.


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