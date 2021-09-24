اليوم السابع
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الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:50 م
أكرم القصاص
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رئيس حكومة لبنان يصل قصر الإليزيه للقاء ماكرون

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 01:50 م
رئيس حكومة لبنان يصل قصر الإليزيه للقاء ماكرون ميقاتى فى الإليزيه
إيمان حنا

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وصل منذ قليل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى إلى قصر الإليزيه فى باريس، حيث يلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على "غداء عمل". وفق موقع لبنان 24

وكان الرئيس الفرنسى استقبل الرئيس ميقاتى عند مدخل القصر الرئاسى وقد تصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. 

تكتسب زيارة رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى للعاصمة الفرنسية باريس، أهمية كبيرة خاصة أنه يلتقى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وهى الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الحكومة الجديدة بل الأولى لمسئول لبنانى منذ انتفاضة السابع عشر من أكتوبر 2019ما يحمل مؤشرات على أثر هذه الزيارة فى الخطوات المقبلة للحكومة، ويؤشر بأنها ترسم ملامح "خريطة الطريق" للحكومة خاصة أن الرئيس ماكرون حرص على استقبال ميقاتى رغم ذروة انشغاله بأزمة الغواصات مع الولايات المتحدة.

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ميقاتى يزور فرنسا

رئيس حكومة لبنان وماكرون

ماكرون

لبنان

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