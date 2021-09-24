رئيس جامعة الإسكندرية: دعم طالبة حاصلة على مجموع 99.15% لاستكمال دراستها

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تواصل مع الطالبة ياسمين يوسف، الحاصلة على مجموع 99.15% فى الثانوية العامة العام الماضى، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه ظروف اجتماعية، قد تعوقها عن استكمال دراستها.

وقال إنه سيستقبلها بمكتبه يوم الأحد 26 سبتمبر، مؤكداً أن الجامعة ستقوم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لها لاستكمال دراستها وتفوقها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الإسكندرية فى إطار رسالتها المنوطة بها كجامعة حكومية تعى مسئوليتها المجتمعية، فإنها حريصة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها والمتفوقين منهم خاصة في حال واجهتم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية.