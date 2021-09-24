خطة التنمية الاقتصادية.. تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 65% عام 2025

كتبت نورا فخرى

تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2020 من 51% إلى 65% عام 2025، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعى.

يأتى ذلك فى ظل التوجه لزيادة المساحة المنزرعة بنحو 300 ألف فدان (من 3.4 مليون إلى 3.7 مليون فدان)، مع ترشيد متوسط استهلاك الفرد من 180 كجم إلى 150 كجم، ومع زيادة إنتاجية الفدان من 2.7 طن إلى 3 أطنان.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة يمكن تقدير التحسن فى نسبة الاكتفاء الذاتى فى عام الخطة (العام الجاري 21/22) من 52٪ إلى 53.7%.