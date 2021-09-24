حياة كريمة.. حصر أبنية الجمعيات الزراعية بمركز ناصر ببنى سويف لتطويرها

بنى سويف ـ هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلى للمشروعات العملاقة التى تشهدها المحافظة.

وفى هذا السياق، تابع على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع الجهات المعنية موقف المجمعات الزراعية بدائرة المركز، حيث تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء مجمع زراعى ووحدة بيطرية بكل من قريتى إشمنت والحمام وإعداد حصر بالجمعيات الزراعية التى تحتاج إلى إحلال وتجديد بالقرى التابعة.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بحملة تحفظت خلالها على 18 شيشة بعدد من المقاهى والكافيهات وذلك خلال حملة لمراجعة التزام أصحاب المقاهى والكافيهات والمحال التجارية بالاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما شهد مركز ناصر حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع 52 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات بدائرة المركز.