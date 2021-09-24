اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكة الصرف الصحى وإنشاء مدرسة ابتدائى بقرية الفقاعى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 06:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكة الصرف الصحى وإنشاء مدرسة ابتدائى بقرية الفقاعى بلال حبش نائب محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد بلال حبش، نائب محافظة بنى سويف، المتابعة اليومية المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمحافظة بنى سويف.

وأضاف بلال حبش لـ"اليوم السابع"، استمرار العمل فى مشروع الصرف الصحى بقريتى هربشنت والفقاعى، واللذين تنفذهما الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتكون كل من مشروع من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع، وذلك ضمن 15 مشروعا يجرى تنفيذها فى قطاع الصرف بقرى مركز ببا.

وأكد بلال حبش، استمرار العمل فى أعمال توسعة مدرسة عبد الستار الفقاعى للتعليم الأساسى، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 4 ملايين جنيه، وتضم 14 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى تفقد أعمال توسعة مدرسة منية الجيد للتعليم الأساسى وتضيف 7 فصول إعدادى بتكلفة 2.7 مليون جينه.

 
 

 

 


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