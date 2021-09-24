تونس تلزم من تجاوز 6 سنوات بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل

إيمان حنا

أكدت رئاسة تونس، إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل بالنسبة لكل الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، ووفق الرئاسة فإنه تقرر إلغاء حظر التجوال، وذلك بعد الاطلاع على رأى وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19. وفق موزاييك.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تشمل السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد - 19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

وتحدد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل ، وتطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها ، اجبارية ارتداء الكمامة، إجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات، تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

وتشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.