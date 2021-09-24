توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس ومع حملة معا نطمئن التى وفرت الفرق الطبية المتنقلة لتلقى وتقديم خدمة اللقاح، كما أشاد بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بفتح مراكز الشباب أمام تلك الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى فتح مراكز شباب لاستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى تسعة مراكز و هم مراكز شباب" كفر الشيخ - فوه، دسوق، بيلا، مطوبس، سيدى سالم، قلين، سيدى غازي، بلطيم، الرياض"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الانتقال لمراكز تقديم اللقاح .

وأضاف الدكتور عزت محروس، أنه يتم استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا بداية من اعتبار من السبت الماصي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم.



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (7)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (8)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (9)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (10)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (1)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (2)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (3)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (4)



توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لتلقى لقاح كورونا (5)