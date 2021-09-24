اليوم السابع
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تقرير: زيادة مبيعات السيارات 48.8% خلال 7 شهور بإحمالى 161.8 ألف سيارة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 08:00 م
تقرير: زيادة مبيعات السيارات 48.8% خلال 7 شهور بإحمالى 161.8 ألف سيارة سيارة - صورة أرشيفية
كتبت : أمانى سمير

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كشفت البيانات الصادرة عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن تسجيل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2021 بلغت حوالى 161.781 وحدة بزيادة بلغت نسبته 48.8% مقارنة بالعام الماضى.

ورغم الأزمات التى يمر بها سوق السيارات المصرى جراء نقص المعروض بسبب مشكلة الرقائق الإلكترونية وتأثير ذلك على عمليات الاستيراد والتجميع المحلى، وبالتالى تباين الأسعار واستمرار الزيادات والأوفر برايس على السيارات الأكثر إقبالً، وأيضا ما يعانيه السوق بسبب تفشى فيروس " كوفيد - 19 ".

ويتوقع خبراء فى قطاع السيارات، أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتى تسببت فى نقص حاد بالمعروض فى السوق المحلى والعالمى، ستؤدى إلى تراجع كبير بالمبيعات خلال الفترة المقبلة، ولفترة قد تصل إلى النصف الأول من العام المقبل 2022.


اخبار السيارات

مبيعات السيارات

تقرير اميك

عالم السيارات

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